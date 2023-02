Super Bowl LVII: ¿Quién estará en el show de medio tiempo?

El Super Bowl LVII tendrá como figura a Rihanna que saltará al campo al medio tiempo para dar el show más importante de su carrera y llega al juego más importante del año luego de que en 2019 le dijo que no a la NFL en solidaridad con Colin Kaepernick, pero ahora cuatro años después, la cantante considera que es el momento adecuado para hacer vibrar a millones de personas que estarán pendientes de su presentación de este domingo, al margen del partido entre Eagles y Chiefs .

Acutalmente, la cantante está ubicada en el puesto 68 en el listado de los mejores cantantes de toda la historia, según la revista Rolling Stone y cuenta con más de 70 millones de oyentes mensuales tan solo en Spotify y tiene más de cinco canciones que superan la barrera de los 1000 millones de reproducciones entre las que destacan ‘Umbrella’, ‘Love On the Brian’, We Found Love’ y ‘S&M’, melodías que se espera sean interpretadas este domingo en Arizona.

Su último gran éxito es ‘Lift Me Up’, canción que forma parte de la exitosa película de Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever’ y que también podría ser interpretada en su show de medio tiempo.

La mezcla de los géneros pop, dance y R&B han llevado a Rihanna a tener 14 canciones en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, nueve premios Grammy y las más de 250 millones de copias de álbumes vendidos la colocan como la segunda artista femenina con más ventas en todos los tiempos, solo por debajo de Madonna.

DISCOGRAFÍA DE RIHANNA

ÁLBUM AÑO Music Of The Sun 2005 A Girl Like Me 2006 Good Girl Gone Bad 2008 Rated R 2009 Loud 2010 Talk That Talk 2011 Unapologetic 2012 ANTI 2016

