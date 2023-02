Coach Castillo sobre el Super Bowl: ‘Los dos QB son muy talentosos, inteligentes y hábiles’

El Super Bowl LVII apunta a ser un auténtico duelo de pistoleros en el Viejo Oeste con Patrick Mahomes y Jalen Hurts cara a cara. El analista de TV Azteca Joaquín Castillo destacó las virtudes de ambos pasadores e incluso dio a conocer en dónde está la clave para la victoria el domingo en Glendale, Arizona.

“Los dos quarterbacks son muy parecidos, son talentosos, inteligentes y tienen la habilidad de correr”, dijo el Coach Castillo en entrevista con RÉCORD. “Jalen Hurts no tiene tantas habilidades como Mahomes, pero me llamó la atención la forma en la que evolucionó porque el año pasado no era nada. Este año ha estado junto con Mahomes para ser considerado el MVP de la temporada”, añadió.

Tal y como lo mencionó el veterano con más de 40 transmisiones de Super Bowl en su carrera como analista, Mahomes y Hurts son los dos candidatos principales para ser nombrados el Jugador Más Valioso de la temporada. Ambos mariscales de campo llegarán al Super Bowl con algunas molestias que pudieran ser clave, sobre todo en la durabilidad que tendrán los próximos cuatro periodos.

“Los dos quarterbacks están tocados, vamos a decirlo así”, recalcó Castillo. “La presión al quarterback, sobre todo por parte de Philadelphia, va a causarle muchos problemas a Mahomes. Lo más importante en el juego (de Philadelphia) contra San Francisco fue la falta de protección al quarterback, trataron de bloquear constantemente a los hombres que presionan al quarterback con el ala cerrada y eso va a ser muy complicado porque físicamente es muy superior el hombre que ejerce presión sobre el mariscal de campo”.

La defensiva de los Eagles consiguió sacar del encuentro a Brock Purdy y con ello facilitaron su camino a la edición 57 del Super Bowl. “Lo importante será cómo va a proteger la línea ofensiva a Patrick Mahomes. Lo más lógico es que manden a dos hombres a bloquear a quienes presionan al quarterback. Tendrán que cambiar el sistema de bloqueo por parte de la línea ofensiva”, dijo Castillo como la clave del triunfo para Kansas City, a quienes tiene como favoritos para este domingo.

