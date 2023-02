NFL: Goodell aseguró que los partidos en México volverán tras remodelaciones al Estadio Azteca

Roger Goodell, comisionado de la NFL, reveló que México sí tendrá de nuevo juegos cuando concluyan las remodelaciones al Estadio Azteca.

En entrevista para TUDN, el empresario desmintió rumores que afirman que nuestro país no albergará partidos de la National Futbol League.

"Para quienes no sepan, la razón por que este año no vamos a México no es por falta de apoyo o porque no quisiéramos ir ahí, sino porque van a renovar el estadio para la Copa del Mundo", sentenció.

Cabe mencionar que para este año el calendario de juegos internacionales de la NFL no incluyó a México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - SUPER BOWL LVII: ANDY REID RECORDÓ CON CARIÑO SUS 14 AÑOS CON EAGLES