Packers: Propinó primera blanqueada en la carrera de Russell Wilson en regreso de Aaron Rodgers

Russell Wilson volvió a los emparrillados tras cinco semanas de ausencia y el escenario para su regreso no pudo ser peor. La defensiva de Green Bay y las gélidas condiciones de Lambeau Field congelaron el accionar del veterano quarterback al que le propinaron la primera blanqueada en su carrera y lo obligaron a regalar dos intercepciones para que los Packers se coloquen como el mejor equipo en la Conferencia Nacional.

El mariscal de campo trabajó arduamente para volver antes del tiempo pronosticado debido a una complicada lesión en un dedo de su mano de lanzar. La urgencia de rescatar la que apunta a ser su primera campaña con récord perdedor obligó a Wilson a reportarse en el terreno de juego con precipitación. La defensiva de los Packers se encargó de aprovechar este factor para tener una gran actuación y tomar la cima de la NFC.

Wilson apenas pudo completar la mitad de los 40 pases que lanzó en contra de Green Bay y fue capturado en tres ocasiones por una defensiva que lo utilizó de escalón para mejorar su confianza de cara al cierre de la campaña. De esta manera Wilson firmó su cuarta derrota en Lambeau Field y la racha de los Packers se extendió a 10 victorias en casa sobre los Seahawks.

Del otro lado la situación no fue muy distinta, Aaron Rodgers volvió tras perderse el duelo de la semana anterior tras haber arrojado positivo por Covid-19 y su actuación no fue espectacular a pesar de estuvo cerca de rebasar las 300 yardas por aire. El vigente MVP de la NFL no lanzó un solo pase de anotación y le interceptaron en una ocasión.

Fue gracias a A.J. Dillon que los Packers pudieron ganar un duelo que hasta el último cuarto solo tenía tres puntos en el marcador. Al final del encuentro, el corredor suplente de los Packers firmó dos viajes a las diagonales para hacer más abultado el marcador a favor de su equipo. Aaron Jones salió del encuentro por una lesión en la rodilla que sacó lagrimas de sus ojos mientras veía el juego desde la banca.

