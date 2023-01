NFL: Packers aceptarán canje de Aaron Rodgers en caso de ser a la AFC

Aaron Rodgers dijo que no ha decidido si continuará jugando la próxima temporada. Sin embargo, se está adaptando a la posibilidad de que pueda terminar su carrera en otro lugar que no sea Green Bay y Adam Schefter confirmó que esto solo sería posible si el canje es a la AFC, Conferencia en que los Jets de Nueva York llevarían la mano para hacerse con sus servicios, ya que son el equipo que están dispuestos a pagar lo que los Packers piden.

Rodgers también ha señalado la posibilidad de que los Packers quieran canjearlo y entregar el puesto de mariscal de campo a la selección de primera ronda del draft de 2020, Jordan Love.

"Cada vez que hay una situación en la que el cambio es posible, ¿cuál es el viejo adagio?" Rodgers dijo el martes en "The Pat McAfee Show" en SiriusXM y YouTube. "La gente quiere decir: 'Oh, la hierba no siempre es más verde en el otro lado'. Siempre digo que la hierba es verde donde la riegas. Creo que eso es lo más importante para recordar.

"El cambio es parte de este negocio. Es parte de la vida. Creo que estar abierto a ello y abrazar lo que sea que se vea ese cambio es una parte importante de llegar a la paz con cualquier decisión que tengas por delante".

Rodgers, de 39 años, hizo este comentario una semana después de decir que creía que aún podía jugar a un nivel de MVP en la situación correcta, pero agregó que no estaba seguro de si la situación correcta sería en Green Bay o en otro lugar.

El contrato de Rodgers exige que gane alrededor de 59,5 millones de dólares la próxima temporada, aunque sugirió el martes que esa cifra probablemente se ajustaría si decide jugar.

"No creo que haya un escenario en el que regrese y ese sea el número", dijo Rodgers. "Definitivamente las cosas tendrían que cambiar".

El quarterback ha discutido la posibilidad de que los Packers quieran seguir adelante sin él y dijo que no debería haber resentimientos de ninguna de las partes si terminan separándose.

"Me encanta el equipo", dijo Rodgers. "Me encanta la organización. Me encanta la ciudad. Me encanta la región. Soy un propietario minoritario en los Bucks (Milwaukee de la NBA). Voy a ser parte de la región mucho después de que termine de jugar. Tengo mucho amor por lo que ha sucedido en Green Bay, y me encantaría terminar allí. Yo lo haría. Podría haber terminado allí. ¿Quién sabe?"

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: JUGADOR DE 49ERS, ARRESTADO POR ACUSACIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA