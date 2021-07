Peyton Manning: Confía en que Aaron Rodgers siga en Green Bay

Peyton Manning, leyenda de la NFL habló sobre una supuesta salida de Aaron Rodgers de Green Bay Packers hacia los Broncos.

"Personalmente, espero que sea en Green Bay. Es como lo veo. Espero que pueda enmendar la relación y funcione. Ese esquipo está tan cerca, si él se fuera a marchar, sería un gran cambio, obviamente, para ellos. Mis entrañas me dicen que no viene a Denver. Mis entrañas me dicen que Denver tendrá a Drew Lock o Teddy Bridgewater como su quarterback. En este punto, debes saber cuál es tu plan. No puedes tener a un nuevo quarterback tres semanas antes de la temporada", aseguró Manning en entrevista con MLB Network.

Asimismo, Manning espera que Rodgers pueda resolver sus problemas con la directiva de Green Bay y tenga un lugar la próxima temporada.

"Espero que juegue en algún lugar este año", dijo Manning a MLB Network. El hecho de que Aaron Rodgers pueda no jugar este año, no lo puedo imaginar", finalizó.

