Baker Mayfield, quarterback de los Carolina Panthers, fuera al menos un par de semanas por esguince

Baker Mayfield, quarterback de los Carolina Panthers, estará fuera del terreno de juego al menos por un par de semanas debido a un esguince en la parte alta del tobillo, así reveló Adam Schefter de 'ESPN'.

El jugador se lesionó al filo de la primera mitad del partido contra los San Francisco 49ers que cerró con la derrota de las Panteras por 37-15.

El jugador se presentó con una bota ortopédica a la conferencia de prensa al término del partido y se dejó ver animado pese a la situación.

“Uso una bota ortopédica para caminar, no me cortaron la pierna, así que estaré bien. Me encantaría estar en una mejor situación en cuanto al récord, pero uno debe seguir yendo para adelante. No es momento de bajar la cabeza y rendirse.

"No estoy realmente seguro de qué es. Examinaremos eso mañana y lo descifraremos. Así que ahora, lidiando con el dolor y aprendiendo a caminar con la bota".

