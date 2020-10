NFL: Denver venció a New England con seis goles de campo de Brandon McManus

En un partido que fue dominado por las defensivas, la pierna de Brandon McManus fue la que brilló, con seis goles de campo, en la victoria de los Denver Broncos 18-12 sobre los New England Patriots.

El show de McManus inició temprano en el juego con su primer gol de campo de 45 yardas a escasos dos minutos de iniciado el compromiso.

La primera de las dos intercepciones que sufriría Cam Newton desencadenó en el segundo gol de campo de McManus, éste de 44 yardas.

La defensiva de Denver limitó a Newton que apenas consiguió 17 pases completos para 157 yardas, sólo permitió tres puntos de los Pats durante la primera mitad gracias al gol de campo de Nick Folk de 41 yardas, pero McManus llevó el juego al descanso con ventaja para su escuadra por 12-3.

En la segunda mitad, después de acertar un intento de gol de campo de 20 yardas, el pateador de Broncos cerró con broche de oro su actuación con un de 54 yardas.

Cam Newton consiguió la única anotación de seis puntos del juego, pero no logró hacer efectiva la conversión de dos puntos acercar a su escuadra y, un gol de campo de Folk de 38 yardas puso cifras definitivas. Los de New England buscaron quedarse con el juego después de interceptar por segunda ocasión a Drew Lock y aunque llegaron a la yarda 24 de Denver, no lograron consumar el regreso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: PATRIOTS REABRIÓ SUS INSTALACIONES TRAS POSITIVO POR CORONAVIRUS