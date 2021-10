NFL: Patriots derrotaron a los Chargers gracias a su espectacular defensiva

Bill Belichick es un genio absoluto a la hora de nulificar las fortalezas de sus rivales y una vez quedó demostrado con una extraordinaria defensiva que terminó por ser la clave para la victoria de los Patriots 27-24 sobre los Chargers.

Un comienzo espectacular de Herbert con Allen puso en ventaja a los Chargers, pero rápidamente Mac Jones respondió y con un acarreo de Harris los Patriots lograron empatar el partido a siete puntos.

Después de esto tres goles de campos seguidos de los Patriots y una anotación de Herbert a Allen dejó el partido 16-17 a favor de Los Ángeles, pero llegó un pick six de Phillips tras un error de comunicación de Herbert con Cook.

El marcador estaba 24-17, pero otra vez la defensiva de New England selló la victoria obligando a Herbert a despejar, quien fue capturado en un par de ocasiones e interceptado dos veces.

Mac Jones no tuvo un juego espectacular, pero no se equivocó. Apenas superó el 50 por ciento de efectividad en sus envíos y no tuvo pases de anotación ni envíos interceptados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: BUFFALO DESPERTÓ EN LA SEGUNDA MITAD PARA VENCER A MIAMI