NFL: Mac Jones regresará a la titularidad con los Patriots ante los Jets

Mac Jones cree que merece comenzar el partido de los Patriots contra los Jets el domingo.

Si definitivamente se le ha dicho que lo hará es un asunto diferente.

"Planeo comenzar todos los juegos en los que he jugado, ya sea en el fútbol americano o en la tercera línea en Alabama", dijo el miércoles cuando se le preguntó sobre un informe de ESPN de que seguirá siendo titular contra Nueva York.

"Siempre trato de prepararme como titular. Como siempre digo, si es un chasquido o 70 estaré listo para ir y eso es todo lo que puedes hacer. Realmente no puedes controlar nada más. Trabajo muy duro y me pongo en posición de hacerlo y, sí, creo que me lo merezco".

Jones tuvo problemas en su regreso a la alineación en la derrota del lunes 33-14 ante Chicago en la que jugó solo tres series, lanzó una intercepción y se sentó en la banca a favor del suplente Bailey Zappe.

Fue la primera acción de Jones desde que se torció el tobillo izquierdo al final de la derrota de Nueva Inglaterra ante Baltimore el 25 de septiembre.

