NFL EN VIVO: Steelers vs Jaguars Patriots vs Texans Semana 11

Este domingo a las 12:00 horas regresa la acción del emparrillado con el Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars y New England Patriots vs Houston Texans, juegos correspondientes a la Semana 11 de la temporada 2020 de la NFL.

Los Acereros quieren conservar su invicto en una visita a Jacksonville, mientras que los Pats buscan mantener a flote la campaña con un choque en Houston.

