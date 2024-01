Bill Belichick, abierto a renunciar a su rol de gerente general para mantenerse en los Patriots

Los New England Patriots no han tenido sus mejores temporadas desde la salida de Tom Brady, esto en parte a las decisiones que Bill Belichick ha tomado, pues el seis veces ganador del Super Bowl no solo funge como coach del equipo, sino que se ha encargado de ser el gerente general de la franquicia.

En la presente temporada, Belichick fue cuestionado por la prensa sobre si estaría dispuesto a abandonar su cargo como gerente general del equipo para conservar su sitio como entrenador en jefe.

"Estoy a favor de que lo que decidamos colectivamente como organización sea lo mejor para ayudar a nuestro equipo de fútbol", comentó Bill en conferencia de prensa.

Además, el legendario coach de los Patriots señaló que en los próximos días tendrá una serie de juntas con Robert Kraft, dueño del equipo, para definir lo que suceda con el seis veces ganador del Super Bowl y su estadía con la franquicia.

"Me sentaré con Robert (Kraft), como hago todos los años en algún momento, al final de la temporada, y hablaremos de las cosas como siempre lo hacemos", mencionó.

Los Patriots desde la salida de Tom Brady solo se han clasificado a los playoffs en la temporada 2021, siendo eliminados en la ronda de comodines frente a los Buffalo Bills.

