Bill O'Brien regresa con Nueva Inglaterra para armar una mejor versión de Mac Jones como mariscal de campo y poder competir en la AFC Este, una de las Divisiones más difíciles de la NFL.

Tras haber culminado una temporada para el olvido, Bill Belichick ha decidido terminar con los experimentos y traer un coordinador ofensivo de verdad. Bill O’Brien llega a poner orden y seguramente se verá de inmediato una mejora en los Patriotas, quizás en su mejor versión desde la salida de Tom Brady, aunque les costará pelear por la AFC Este.

"Es un curioso caso el de Nueva Inglaterra 2023; en papel luce como el mejor equipo que han tenido en la era post-Brady, pero debido a sus rivales puede que aun así sean el peor de su División", dijo Pete Domínguez, analista de W Deportes.

Y es verdad, aunque Nueva Inglaterra sea el equipo más ganador de toda la NFL, ha dejado de ser el que más da miedo de la División Este, en la que actualmente dominan los Bills, Dolphins ha mejorado notablemente y ahora, con la llegada de Aaron Rodgers, los Jets también se apuntan a luchar por el trono.

El equipo de Boston realmente no ha cambiado mucho. Mac Jones se mantiene en los controles, mientras que el corredor Rhamondre Stevenson seguirá siendo el arma más peligrosa y aún carecen de un receptor estrella, sin embargo, este año contarán con no solamente un coordinador ofensivo de verdad, si no que contarán con uno de los más reconocidos como lo es O’Brien.

"Ofensivamente, el equipo no puede ser peor que el año pasado (espero). Tras el desastre de Matt Patricia-Joe Judge como coordinadores ofensivos, regresa Bill O’Brien al rol que lo catapultó a lo alto de la NFL hace más de 10 años. Con él al mando (20082011), Patriots tuvo una de las mejores temporadas ofensivas en los últimos años", apuntaló el también columnista de la NFL.

"La esperanza es que O’Brien pueda redireccionar la carrera de un Mac Jones, que tras un muy buen año como novato sufrió en su segundo año y encara el 2023 con la incertidumbre de ser el QB del futuro para la franquicia. Para apoyar a Mac, reforzaron a sus receptores con el TE Mike Gesicki y WR JuJu Smith-Schuster, sin embargo, la principal base será Rhamondre Stevenson, que en su segundo año en la Liga podría consolidarse como uno de los mejores cinco corredores de la NFL", agregó.

Si hay algo que ha mantenido a los Patriots dando sorpresas en juegos claves como contra Miami y Pittsburgh la temporada pasada, ha sido gracias por el poderío de su defensiva.

La línea defensiva de los de Foxborough se posicionó como la octava mejor de la Liga y para este año podría consolidarse fácilmente dentro de las cinco mejores con la gran pareja en tienen en las trincheras.

"La fórmula de la temporada es muy clara para Belichick: defensa top y ofensiva que pueda mantener competitivo al equipo. Nunca hay que subestimar la inteligencia de Bill, pero aun así el panorama no es muy alentador dada la artillería de sus rivales divisionales y de conferencia.

"Todo esto en medio de los rumores que sugieren que podría ser la última temporada de Belichik con Nueva Inglaterra", finalizó Domínguez.

