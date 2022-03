NFL: New England Patriots recontrató a James White

James White se quedará dos temporadas más con los New England Patriots, quienes lograron llegar a un acuerdo con el veterano corredor, quien se perdió la temporada pasada tras sufrir una lesión de cadera en la Semana 3 del 2021.

White, de 30 años, lleva ocho campañas con los Patriots tras ser seleccionado en la cuarta ronda del Drft 2014 de la NFL y fue recontratado por dos más.

James, reveló que tanto Las Vegas como New England fueron quienes mostraron interés. “(New England) me quería de regreso, es todo lo que importa”, señaló White para ESPN.

Firmó un acuerdo de 2.5 millones de dólares y se pondrá a las órdenes de Bill Belichick terminando el receso de la NFL.

Cabe recordar que en el Super Bowl LI ante los Atlanta Falcons, White se hizo poseedor de tres récords en un Super Bowl. Mayor cantidad de recepciones con 14, mayor cantidad de puntos anotados con 20 y mayor cantidad de touchdowns con tres.

