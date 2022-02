Rams: Con la misión de ganar el Super Bowl para sobrevivir a la agencia libre

Los Ángeles Rams podrían estar ante su mejor oportunidad para ganar un Super Bowl y lo deben aprovechar, de lo contrario podrían pasar varias campañas para volver a ver a esta organización en el juego grande de la NFL.

Rodolfo Landeros, analista de Fox Sports, comentó que el equipo se armó justamente para este día y que tras el domingo se viene un arduo trabajo de la gerencia por ver a cuáles elementos retener y a quienes darles las gracias.

"La gran pregunta es cómo van a retener a la mayoría de sus figuras. Creo que hipotecaron su futuro con la llegada de Matthew Stafford, fue un movimiento inteligente intercambiar a Jared Goff porque necesitaban resultados inmediatos, sumaron a mitad de la temporada a Von Miller, a Odell Beckham y se suma el buen momento de Cooper Kupp.

“No es fácil regresar a un Super Bowl y sobre todo en un periodo tan corto. En caso de no ganar el proyecto tendrá que pasar por varios cambios obligatoriamente por el lado económico", declaró en charla con RÉCORD.

Luego del domingo, elementos como Von Miller, Odell Beckham Jr., Austin Corbett, Sony Michel, Matt Gay, Darious Williams son algunos de los 19 jugadores que serán agentes libres dentro del equipo y a los que se puede retener con más facilidad si se gana el Super Bowl.

Pablo Viruega, narrador y analista de ESPN, comparte la misma opinión sobre los Rams y añadió el tema del tope salarial.

"Obviamente se armaron para ganarlo (Super Bowl), luego vienen varios temas como agencia libre, el tope salarial, qué jugadores se retienen, que otros no; ellos saben que esta es su oportunidad para ganarlo y cuando apuestas por la agencia libre necesitas resultados inmediatos. De no ganarlo no quiero decir que no van a competir el próximo año, pero esa ventana es muy breve", sentenció.

