NFL: Ron Rivera designó a Jack Del Rio como sucesor en Washington mientras atiende su salud

El head coach de Washington, Ron Rivera, fue diagnosticado con un tipo de cáncer de piel, situación que lo mantendrá ocupado por su salud en las próximas semanas, razón por la que designó a Jack Del Rio como sustituto, cuando no pueda estar con el equipo.

"Hicimos el comunicado sobre las circunstancias de mi situación. Estoy bien, voy a trabajar en ello y como dije, tenemos un 'plan B' que todos ustedes han escuchado, el cual involucra a Jack (Del Río) dando un paso al frente", aseguró Rivera en un video publicado por la franquicia de la NFL.

"Él ha estado en una situación similar antes, cuando estuvo con el coach (John) Fox en Denver, así que cuento con un tipo que ha sido entrenador en jefe, que ha estado en esta situación antes. De eso se trata el plan, así que no voy a hablar de nuevo sobre el 'plan B'; pues ya todos lo saben", agregó.

Sin embargo, el propio Rivera aseguró que esto no quiere decir que no se hará cargo del equipo, sino que en el momento en que por cuestiones de salud y su tratamiento no pueda estar en un entrenamiento o juego, Del Rio será el responsable.

"En segundo lugar, como todos saben, el 'plan B' será implementado en estos días en los que voy a luchar, créanme, no estoy siendo optimista sobre esto, soy honesto. Sé que voy a luchar contra esto. Lo que haré en estos días será preguntarle a los demás coaches si darán un paso al frente, también a los jugadores si pueden dar el paso y adueñarse de ello", comentó.

"Así que, de nuevo, comprendo el significado de los que voy a afrontar y cuán duro será; pero insisto, trabajaré todos los días que pueda. Los días que pueda, estaré dentro del terreno de juego. Ustedes, muchachos, podrán ver que si estoy allí en los negocios serán como siempre y si no estoy lo hará el 'plan B'. Espero estar en cada práctica pero en caso que no, tenemos un plan para salir adelante", finalizó Ron Rivera.

