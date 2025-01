Mike Tomlin asume responsabilidad en fracaso de Steelers en Playoffs durante los últimos años

Mike Tomlin es muy consciente de su historial en los Playoffs, especialmente de la parte en la que los Steelers de Pittsburgh no han ganado un juego de postemporada en ocho años.

Mike Tomlin busca volver a ganar con Steelers en Playoffs | AP

El entrenador con más tiempo en el cargo en la NFL considera que el peso de esos fracasos recae sobre sus hombros, no sobre el equipo que intentará poner fin a esa racha el sábado en Baltimore.

“Esa es mi historia, no la historia de este colectivo”, dijo Tomlin el lunes. “Muchos de estos chicos involucrados no cargan esas maletas. Yo cargo esas maletas con gusto. Pero eso no es algo que voy a proyectar sobre el colectivo”.

Quizás porque hay muchas otras cosas que los Steelers (10-7) llevarán al Estadio M&T Bank, como una racha de cuatro derrotas consecutivas para terminar la temporada que incluye un abultado revés ante los Ravens (12-5) el fin de semana antes de Navidad

Tomlin aseguró otra temporada con récord ganador para Pittsburgh | AP

Tomlin intentó adoptar un tono optimista, señalando que el lunes es un día de “bolsas de basura” para los 18 equipos que no alcanzaron los playoffs. Los Steelers, por duodécima vez en las 18 temporadas de Tomlin, no son parte de ese grupo.

Sin embargo, Pittsburgh tampoco ha sido parte de un grupo que ha avanzado en enero desde la ronda divisional en 2016. Se trata de la sequía de victorias en playoffs más larga de la franquicia en la era del Super Bowl y la novena racha activa más larga en la liga.

Cada uno de los fracasos ha seguido un patrón similar: los Steelers se rezagan rápidamente al principio y luego pasan el resto del juego intentando alcanzar sin éxito. Ocurrió en el campeonato de la AFC en 2016, la ronda divisional en 2017 y la primera ronda en 2020, 2021 y 2023.

Steelers se enfrentará a Baltimore en ronda divisional | AP

Aunque Tomlin siempre hace la distinción de que la historia de una temporada no necesariamente se traslada a la de otra, la realidad es que el reciente declive de Pittsburgh ha reflejado sus fracasos posteriores en la temporada.

Los Steelers han quedado atrás por múltiples puntos en la primera mitad durante cada juego de su racha actual, incluyendo en Baltimore el 21 de diciembre.

