NFL: Steelers busca romper 'maldición' de Playoffs contra Chiefs

Los Steelers están por cumplir cinco años desde su última victoria en Postemporada y su próximo compromiso es una cita con la historia para el equipo de Mike Tomlin.



Al igual que sucedió en aquel juego de la ronda divisional en enero del 2017, su rival serán los Chiefs. En un lustro las realidades han cambiado de manera drástica para ambas organizaciones, pero un sector de la afición de Pittsburgh cree que es una forma de cerrar un ciclo negativo para los suyos.

Aquel duelo de Playoffs precedió a todos los escándalos en los que se ha visto envuelto el conjunto de los Acereros, es específico con las armas a disposición de Ben Roethlisberger, Antonio Brown, Le’Veon Bell, JuJu Smith-Schuster y el propio Chase Claypool han sido los miembros que más dudas han generado con respecto a su disciplina dentro y fuera del terreno de juego. El periodo de abstinencia de triunfos en Postemporada por parte de Pittsburgh coincide de manera puntual con el paso de estos elementos por la organización.

El Big Ben es el principal señalado por escasez de triunfos en la Ciudad del Acero, pero es necesario recapitular que pese a los escándalos en los que se ha visto envuelta la organización, el mariscal de campo pudo firmar su mejor año en 2018 con 5 mil 129 yardas por aire, el mejor registro en su carrera, al igual que en intercepciones (16), lo que evidencia los altibajos por los que ha atravesado el veterano.

Fue en aquel año también cuando los Chiefs decidieron separar su camino de Alex Smith, el quarterback que defendía los colores de Kansas City en el juego divisional de enero del 2017, y darle la titularidad a Patrick Mahomes. La época gris de los Steelers ha sido la mejor para Kansas en más de 50 años.

Las realidades de ambas organizaciones son diferentes; la afición de Pittsburgh estuvo al pendiente de que Raiders y Chargers no empataran el domingo por la noche para no ser eliminados. El conjunto de Las Vegas decidió eliminar en tiempo extra a su rival divisional, dando así entrada a los Steelers a los Playoffs, con tal de no verse las caras con Mahomes y compañía en la Ronda de Comodines.

