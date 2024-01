¿Se despide de Tennessee? Derrick Henry jugó lo que puede ser su último juego con los Titans

El adiós del 'Rey'. Derrick Henry tuvo el que pudo ser su último juego con los Titans Tennessee en la victoria de 28-20 ante los Jacksonville Jaguars, por lo que luego de culminar el juego, decidió despedirse de los aficionados: "Fans de los Titans, gracias por los mejores 8 años de mi vida", expresó el corredor.

Henry se ha convertido en una de las mayores leyendas que ha tenido la franquicia con sede en Nashville, y pese a no disputarse nada en esta semana 18, se marchó con una gran actuación en la que enterró las posibilidades de playoffs de los Jaguars con 19 acarreos para 153 yardas y un touchdown.

Derrick se marcha con un nuevo récord en la bolsa, pues se convirtió en el corredor con más juegos alcanzado las 100 yardas o más (41), superando los 40 encuentros en los que Earl Campbell consiguió este hito.

La gran ovación con la que la afición de los Titans despidió a 'The King' no fue para menos, pues de no renovar se estaría despidiendo con 9349 yardas (2.º de la historia en la franquicia) y 89 touchdown (1.º).

En lo que respecta al futuro de Henry, quedará en la agencia libre para esta temporada baja, y no cabe duda que su talento es uno de los mejores de toda la NFL, por lo que cualquier equipo quisiera tenerlo en sus filas.

