Dónde ver Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers: Canales y hora del partido de la Semana 12 de la NFL

Los 49ers buscan alcanzar una marca de 10-1, mientras que los Seahawks necesitan ganar para no comprometer sus aspiraciones de playoffs

El duelo entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers se disputará este domingo, a las 15:25 horas, tiempo del centro de México, en el Levi's Stadium. La transmisión para México estará disponible por Canal 9 de televisión abierta y NFL Game Pass a través de DAZN.

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¿Por qué no jugará Brock Purdy y quién estará en su lugar?

Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, en partido ante los Washington Commanders | AP

Uno de los aspectos que marcará el encuentro será la situación de los quarterbacks. San Francisco no contará con Brock Purdy, quien fue descartado por un esguince en el tobillo sufrido durante la victoria ante Minnesota. Su lugar será ocupado por Mac Jones, quien tendrá la responsabilidad de mantener el funcionamiento ofensivo de los 49ers.

A diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos partidos, Seattle sí recuperará a su quarterback titular. Sam Darnold regresará a los controles, luego de ausentarse por molestias en el cuádriceps y las costillas. El pasador completó la semana de entrenamientos sin limitaciones y está listo para enfrentar a su antiguo rival divisional.

Sam Darnold entregando el balón a su corredor en el duelo ante los Broncos | AP

¿Cómo llegan Seahawks y 49ers al enfrentamiento de la Semana 12?

San Francisco llega como líder de la NFC Oeste con marca de 9-1, mientras que Seattle ocupa el segundo puesto con récord de 6-4. Los 49ers vienen de imponerse contundentemente 35-10 a los Minnesota Vikings en el partido disputado en la Ciudad de México, resultado que los consolidó en la cima de la Conferencia Nacional.

Jugadores de 49ers entrando al Estadio Azteca l AP

Por su parte, los Seahawks tuvieron descanso en la Semana 11 y su partido más reciente fue una victoria de 21-13 sobre Las Vegas Raiders. Sin embargo, necesitan aprovechar este enfrentamiento divisional, pues una derrota complicaría sus aspiraciones de avanzar a los playoffs y defender el campeonato de Super Bowl que conquistaron la temporada anterior.