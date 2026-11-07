Los Bears de Caleb Williams buscan su cuarta victoria para pelear la cima de la NFC Norte

La actividad estelar de la Semana 9 de la NFL cierra la cartelera dominical con un choque de alto impacto en la Conferencia Nacional. Los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Chicago Bears este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas (Tiempo del Centro de México). La transmisión en vivo de este encuentro del Sunday Night Football se podrá seguir en territorio mexicano a través de la señal de ESPN 2, así como vía streaming mediante Disney+ Premium y DAZN (NFL Game Pass).

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¿Cómo llegan Buccaneers y Bears al Sunday Night Football de la Semana 9?

El compromiso tiene implicaciones directas en dos carreras divisionales de la NFC, enfrentando a dos franquicias que viven realidades distintas en la tabla general pero que llegan con un potente ataque terrestre como carta de presentación.

Jugadores de los Bears celebrando detener a la ofensiva de Patriotas | AP

Chicago atraviesa un gran momento tras vencer 34-17 a Seattle, sumando tres triunfos consecutivos y marchando a solo medio juego de Minnesota en la cima de la NFC Norte. Caleb Williams mantiene marca perfecta de 3-0 desde su regreso en la Semana 6 tras superar una lesión en los isquiotibiales —lanzando para 247 yardas y un touchdown en su última salida—, respaldado por el líder anotador por tierra de toda la NFL, D'Andre Swift, quien acumula 10 touchdowns terrestres luego de firmar un triplete ante los Seahawks.

Pese a contar con récord negativo, la escuadra de Tampa se ubica a apenas medio juego de Carolina en la pelea por la NFC Sur. Los Buccaneers llegan motivados tras blanquear 16-0 a Atlanta en un duelo histórico donde establecieron un récord de franquicia al acumular 324 yardas terrestres, comandados por Bucky Irving (170 yardas) y Kenny Gainwell (140 yardas).

Baker Mayfield lidera la ofensiva de Tampa Bay | AP

Dónde ver en vivo el Buccaneers vs Bears