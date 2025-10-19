NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 7

La Semana 7 de la NFL inició con un duelo divisional memorable entre los Pittsburgh Steelers y los Cincinnati Bengals, con la victoria impresionante de Joe Flacco y compañía. Sin embargo, quien se llevó los reflectores por dar el partido del fin de semana fueron los Denver Broncos, quienes vinieron de atrás y derrotaron a los New York Giants con un gol de campo de último segundo.

Bo Nix | AP

Los New York Jets volvieron a demostrar que son el peor equipo dentro de toda la NFL y perdieron ante los Carolina Panthers, que pese a la victoria perdieron a Bryce Young. De igual forma, los Indianapolis Colts volvieron a ganar y se consolidaron como el mejor equipo en toda la Conferencia Americana.

El domingo por la noche, los San Francisco 49ers se llevaron una espectacular victoria con una gran actuación de la defensiva, pese a la ausencia de Fred Warner y Nick Bosa. Por su parte, los Dallas Cowboys mostraron su gran nivel ofensivo y también ajustaron en defensa, con un gran regreso de CeeDee Lamb y otra presentación de MVP de Dak Prescott.

San Francisco | AP

¿Cuáles son los standings de la Conferencia Americana

AFC Este

New England Patriots 5-2 Buffalo Bills 4-2** Miami Dolphins 1-6 New York Jets 0-7

AFC Oeste

Denver Broncos 5-2 Los Angeles Chargers 4-3 Kansas City Chiefs 4-3 Las Vegas Raiders 2-5

AFC Norte

Pittsburgh Steelers 4-2 Cincinnati Bengals 3-4 Cleveland Browns 2-5 Baltimore Ravens 1-5**

AFC Sur

Indianapolis Colts 6-1 Jacksonville Jaguars 4-3 Houston Texans 2-3* Tennessee Titans 1-6

Bengals | AP

¿Cuáles son los standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

Philadelphia Eagles 5-2 Dallas Cowboys 3-3-1 Washignton Commanders 3-4 New York Giants 2-5

NFC Oeste

San Francisco 49ers 5-2 Los Angeles Rams 5-2 Seattle Seahawks 4-2* Arizona Cardinals 2-5

NFC Norte

Green Bay Packers 4-1-1 Detroit Lions 4-2* Chicago Bears 4-2 Minnesota Vikings 3-3

NFC Sur

Tampa Bay Buccaneers 5-1* Carolina Panthers 4-3 Atlanta Falcons 3-3 New Orleans Saints 1-6

Eagles | AP

*A falta de su juego de Monday Night Football

** Descansaron esta semana