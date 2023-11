NFL: Dave Ziegler reveló interés de los Raiders por conseguir a C.J. Stroud

Según Sports Illustrated, el ex gerente general de los Raiders, Dave Ziegler, estaba dispuesto a buscar la primera o segunda selección del draft para ir por el mariscal C.J. Stroud, ya que lo veía como un "talento generacional", sin embargo, el ahora coach despedido Josh McDaniels lo anuló por él querer a Jimmy Garoppolo en los controles.

"Dave sentía que era un talento generacional y 'Champ' Kelly (subgerente general) lo amaba. 'Z' ya había investigado, sabía el costo de ascender al número 1 e incluso al número 2", aseguró una fuente no revelada a la revista.

"Sintió que el costo era barato y estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa que no incluyera a Maxx Crosby. Él y Josh estuvieron de acuerdo en que el precio del No. 1 era demasiado alto, pero 'Z' quería subir al No. 2 y "Agarra a Stroud. Él podría haber hecho el trato", detalló.

"Josh no quería tener nada que ver con ese plan. Bill amaba a Garoppolo, así que eso significaba que lo tendría. Estaba empeñado en Jimmy 'G', y a pesar de todos los problemas de salud que tenía y las incesantes advertencias de Dave de que era un error, Josh consiguió su manera", compartió una fuente de la liga.

Ahora los Raiders se están alejando de la postemporada con marca de 5-7 y Garoppolo solo ha estado en 6 juegos con marca de 3-3 por problemas en la espalda, mientras que los Houston Texans, quienes se llevaron al asombroso novato en la segunda selección del draft, marchan con récord ganador de 6-5, con C.J. Stroud asombrando a todos con sus 19 pases de entonación, 3 touchdown por tierra y únicamente 5 intercepciones.

