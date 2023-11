NFL: Patriots mandaron a Mac Jones a la banca y cayeron ante Giants

Mac Jones, mariscal de los New England Patriots, comenzó como titular este domingo en la visita a los New York Giants, luego de un partido en el que se quedó en la banca por una intercepción tardía en el último cuarto. Sin embargo, no terminó el encuentro y en la segunda mitad Bailey Zappe tomó su lugar.

Tras dos intercepciones en el primer tiempo, y con el marcador en contra 0-7, Bill Belichick tomó la decisión de hacer el cambio de mariscal. Jones salió con 12 de 21 pases completados, para 89 yardas y una intercepción, en la cual cayó la primera anotación de los neoyorquinos.

Desde la semana previa al enfrentamiento, fuentes especializadas señalaron que la práctica se había dividido en 50-50 entre Jones y Zappe. Pero Belichick tomó la decisión de hacer el cambio de quarteback en el medio tiempo.

Los Patriots llegaron a este encuentro con marca de 2-8, peor récord de la Conferencia Americana y mucha irregularidad desde la posición del mariscal. Jones había sido sacado en tres partidos esta temporada, en las derrotas ante Dallas Cowboys y New Orleans Saints, en las Semanas 4 y 5, respectivamente.

Posteriormente, luego de la derrota en la Semana 10 ante los Indianapolis Colts, en la cual en el último cuarto Jones erró un pase para Mike Gesicki, Belichick nuevamente lo mandó a la banca. En total, Mac Hones ha completado 212 de 324 pases, para 2 mil 31 yardas, 10 anotaciones y 10 intercepciones. Además ha sido capturado en 21 ocasiones.

En cuanto al partido contra los Giants, Zappe también sufrió una intercepción mientras que Rhamondre Stevenson hizo la única anotación de los Pats.

