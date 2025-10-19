LA Rams vs Jacksonville Jaguars EN VIVO NFL Semana 7

El mítico Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, será testigo de uno de los enfrentamientos más equilibrados y trascendentales de la Semana 7 de la NFL.

Los Los Ángeles Rams (4-2) y los Jacksonville Jaguars (4-2) se miden en el marco de la Serie Internacional, en un duelo que no solo busca conquistar al público europeo, sino que podría tener implicaciones directas en la carrera por los playoffs de sus respectivas conferencias.

Ambos equipos llegan a este compromiso con marcas idénticas de 4-2, lo que subraya la paridad del choque. Los Rams, líderes de la NFC Oeste, han cimentado su buen inicio en una de las defensas más sólidas de la liga, ubicándose terceros en puntos permitidos por juego (18.3 PPJ).

Su ofensiva, aunque a veces inconsistente, ha demostrado ser capaz de producir grandes jugadas, aunque estará mermada por la ausencia de Puka Nacua.

Por su parte, los Jaguars ocupan el segundo puesto en una competitiva AFC Sur, solo por detrás de los Colts. El equipo de Jacksonville se ha destacado por su capacidad ofensiva y un juego de carrera que ha sido una de sus principales armas gracias al gran nivel de Travis Etienne.

