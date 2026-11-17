Sus dos goles de campo fallados y un punto extra errado pesaron en la derrota por 24-22 ante Indianapolis

Los Miami Dolphins tomaron una decisión inmediata después de su derrota ante los Indianapolis Colts, dejar fuera al pateador Zane Gonzalez. El equipo anunció su salida el lunes, un día después de que el especialista fallara tres patadas que terminaron siendo determinantes en el marcador.

Gonzalez tuvo una tarde complicada en el Lucas Oil Stadium, donde falló dos intentos de gol de campo y un punto extra. Sus errores representaron siete puntos que Miami dejó escapar en un encuentro que terminó perdiendo por apenas dos unidades, con marcador de 24-22.

¿Qué errores cometió Zane Gonzalez ante los Colts?

El pateador de 31 años falló primero un intento de 47 yardas en el primer cuarto, aunque posteriormente consiguió conectar uno de 53 yardas. Sin embargo, en el tercer periodo erró un punto extra y, en el último cuarto, desperdició una oportunidad de gol de campo de 51 yardas que pudo darle la ventaja a los Dolphins.

Después del encuentro, el entrenador en jefe Jeff Hafley no ocultó su molestia por las oportunidades desperdiciadas y señaló que el equipo necesitaba concretar esas patadas. El estratega reconoció que los siete puntos perdidos tuvieron un impacto importante en el resultado.

Zane Gonzalez intenta un gol de campo con Miami Dolphins | AP

La franquicia anunció el lunes que colocó a Gonzalez en waivers, por lo que ahora tendrá que buscar a otro especialista para el resto de la temporada. Miami enfrentará a los Buffalo Bills en la Semana 11, por lo que deberá resolver cuanto antes su situación en esa posición.

¿Cómo fue el paso de Zane Gonzalez por Miami?

Gonzalez llegó a los Dolphins durante la temporada baja de 2026, pero comenzó la campaña en la lista de lesionados. Posteriormente regresó a la organización en octubre, después de que el equipo decidiera prescindir de Riley Patterson, quien había iniciado la temporada como pateador titular.

Dolphins en el juego ante los Patriots | AP