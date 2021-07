Aída Román tras eliminación en Tiro con Arco: 'Me agarró la ráfaga'

Aída Román quedó eliminada de Tiro con Arco individual en los 16avos de Final ante la británica Bryony Pitman por 6-2 (28-27, 25-23, 25-24 y 27-21). Un duelo reñido que se definió para mala fortuna de la mexicana por un mal disparo en su última ronda en el cuarto set que se clavó en el 3 en la diana y permitió a Pitman avanzar a Octavos de Final.

Román, en sus cuartos Juegos Olímpicos sufrió una mala pasada del viento que sopló muy fuerte en el Campo de final Yumenoshima por el tifón que amenaza tierras japonesas, lo que provocó que su flecha se desviara a tal grado de clavarse en el 3.

"Eso (el viento afectó) y un poco la luz de las dianas, porque allá (zona de dianas) está muy obscuro y cuesta un poco de trabajo compensar y apuntar bien, como que se pierde un poco el objetivo. Pero la verdad me la pasé bien, fue un gran reto llegar aquí, estar aquí, me gustó cómo tire, al final me agarró la ráfaga, me agarró en un momento difícil, pero bueno a veces te agarra, a veces la bandera está muy tranquila, pero estoy muy contenta", refirió al final de su participación Román para Marca Claro.

"Sí, quisimos que fuera mejor (sic); sin embargo, hicimos nuestro mejor esfuerzo sabemos que las condiciones fueron un poco complicadas y más el día de hoy porque vino un tifón, pero bueno, así es esto", agregó.

Incluso, la arquera mexicana reveló que estuvo muy cerca de suspenderse su participación en los 16avos de Final por el mal clima que impera en Japón.

"Sí fíjate que todavía en la mañana nos dijeron que se podía cancelar, pero así es esto del clima y hay que adaptarse a esto", sentenció Aída Román.

