Benjamín Gil tras polémica foto de Tomateros en Tokio 2020: 'No sabíamos que iba contra las reglas'

Se defienden de las críticas. Luego de que el Comité Olímpico Internacional advirtió que la desobediencia de algunos integrantes de la Selección Mexicana de Beisbol 'les costará' por no respetar las reglas de portar los uniformes oficiales en la Villa Olímpica, Benjamín Gil, mánager de México, explicó que no sabían nada de la prohibición.

En entrevista con los medios en su arribo a México tras el rotundo fracaso en la justa veraniega, Gil respondió que de estar informados del reglamento no habrían causado indignación y molestias por posar con la franela de los Tomateros.

"No (firmaron nada), no recuerdo haber firmado algo, pero no tiene nada qué ver; entonces si no nos ponemos la camisa esa ¿hubiéramos ganado la de oro? Sí supimos que hubo controversia, pero no sabíamos que iba contra las reglas.

"Nadie fue y compró camisas, no venden camisas de Tomateros allá; nos las mandaron y nos pidieron que nos tomáramos la foto. Si creíamos que había una posibilidad de que fuera en contra de las reglas, pues claro que no, no se puede y punto", explicó.

Que falta de respeto. Punto. Van representando a un país, no a un equipo… bueno, eso creo. pic.twitter.com/kEGKiVPNur —(@C_MoralesD) July 24, 2021

LAS REGLAS ESTÁN PARA SEGUIRSE

Cabe señalar que previo al arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el COM entregó un protocolo que debían seguir durante la justa veraniega, el cual explica dentro de uno de los apartados que no debían portar indumentarias que no fueran las oficiales para las competencias.

"Se llevó a cabo el registro de uniformes, tanto del utilizado para portarlo en la Villa, campos de entrenamiento y competencia, como para las ceremonias de premiación e inauguración, por lo que los atletas deberán apegarse al reglamento y no vestir cualquier otro que no haya sido registrado, porque podría ser sancionado", señalaba el protocolo.

