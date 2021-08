Carlos Ortiz tras participar en Tokio 2020: 'Es muy feo dejar abajo a México, duele mucho'

Luego de que el mexicano, Carlos Ortiz, descendió drásticamente hasta el lugar número 42 en la cuarta ronda de golf en Tokio 2020 tras haber estado previamente en el 'Top 3', el de Guadalajara se mostró triste por dejar lejos de las medallas a México.

En entrevista con los medios, Ortiz explicó que no era el objetivo que esperaba y que el golpe anímico fue mayor por no cubrir las expectativas de su nación en Juegos Olímpicos.

"Me voy muy triste, me hubiera encantado dar otro resultado. Dejé todo lo que tenía, a veces se dan las cosas, a veces no. Me hubiera encantado conseguir una medalla, eso definitivamente hubiera puesto el golf en más atención en México, ojalá que la gente se de cuenta que ya es algo que se hace pesar en México, nos queda seguir entrenando. Agradecido con toda la gente que me apoyó.

"Duele más esto en unos Juegos Olímpicos, me ha pasado en torneos normales y se siente muy feo, dejar abajo a México duele mucho, me quedo muy triste", explicó el golfista.

