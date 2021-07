Edson Álvarez: 'No fue un golpe anímico faltar a Tokio 2020, estoy donde me toque estar'

Edson Álvarez reconoció que le hubiera encantado participar en los Juegos Olímpicos junto a sus compañeros que se encuentran en Tokio; sin embargo, sueña con poder participar en algunos en un futuro, aunque en calidad de refuerzo.

“Para mí no fue un golpe anímico, soy un profesional y estoy donde me toque estar. No me tocó por ciertas circunstancias, sigo representando a mi país, estoy por jugar una Semifinal. Me pone orgulloso ver el lugar en el que están mis compañeros.

“Es un evento que todo el mundo conoce, un evento muy importante. Me hubiera gustado estar, soy joven y esperemos que en un futuro pueda jugarlo, no lo doy por perdido. Soy joven y puedo tener la oportunidad de llegar como refuerzo”, detalló el mediocampista nacional en conferencia.

El 'Machín' aseguró que Canadá ha hecho sus méritos para estar en la antesala de la Final, por lo que México cometería un error si los minimiza, aunque reiteró que las posibilidades de avanzar por el título dependerá de su trabajo en el terreno de juego.

“Hoy en día menospreciar a los rivales está mal, cada vez se preparan mucho más. Es el caso que estamos viviendo hoy en día. Canadá y Estados Unidos siempre ha venido compitiendo bien. Es porque se preparan, simplemente. México siempre trata de actualizarse y prepararse mejor. No hay rival pequeño, cualquiera sale a competir.

“Si están en esa instancia es por algo. Esto es más de nosotros, como México. En esta instancia, desde eliminatoria no puedes tener un error. Canadá ha crecido, pero nosotros también. Lo podemos ver en esta generación de Copa Oro y la de los Olímpicos, que son jóvenes. Pasa más por lo que tengamos que hacer nosotros”, concluyó Álvarez.

