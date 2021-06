Elena Oetling: Competirá en Tokio 2020 buscando hacer historia para México en vela

Elena Oetling heredó el amor por la vela de su abuelo y su padre a los nueve años de edad sin imaginar que en este deporte encontraría su más grande pasión y desafío que la llevaría hasta el Olimpo.

"La vela es algo mágico, el estar ahí a medio mar, media laguna y decir estoy utilizando el viento, el agua, la corriente para llegar a donde quiero es algo indescriptible. Es una conexión con la naturaleza, con Dios, con toda esta parte de la madre tierra que es indescriptible.

"El decir estoy aquí, agradecer y también tenerle respeto de decir hay días que a lo mejor está enfurecida y mejor me quedo en tierra. Es un deporte del que estoy enamorada por esta conexión que tiene con la naturaleza", platicó Oetling en entrevista con RÉCORD.

Tras una pausa en su carrera al no clasificar a Juegos Panamericanos Toronto 2015, la perspectiva del deporte y de la vida cambió para Elena y se hizo la promesa de navegar siempre y cuando lo disfrutara y se divirtiera en vez de entrenar y competir por un resultado específico o para cumplir las expectativas de otras personas.

La velerista mexicana dominó la altura de las olas, la fuerza de las mareas y el viento en la Copa del Mundo Miami 2020 donde finalizó en octavo lugar y conquistó la clasificación olímpica para los Juegos de Tokio.

"Hay dos tipos de sueños: uno es el numérico, para mí un buen resultado sería estar a la mitad de la flota, que sería estar alrededor del 20. Pero más allá de un resultado, lo que realmente me motiva es poder terminar los Juegos Olímpicos y decir lo di absolutamente todo, no me quedé con nada, todo lo que podía hacer lo hice y no decir 'híjole tuve miedo y no ataqué aquí por haber tenido un poco de miedo, por inseguridad'.

"Decir hice todo lo que estaba en mis manos y este es mi resultado, sea cual sea. Hasta el día de hoy he dado todo lo que tenía que dar, sé que todas las oportunidades las tomé, sé que todos los momentos, todo lo que pude haber aprendido lo hice, entonces en ese sentido estoy tranquila y sé que voy a llegar a los Juegos Olímpicos en un muy buen momento. Ese es mi sueño", mencionó.

