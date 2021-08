Jaime Lozano, tras ganar medalla de bronce: 'No somos conscientes de lo que ganamos'

Después de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana de futbol olímpica, reveló que tanto él como sus dirigidos aún no dimensionan el triunfo obtenido.

"Yo creo que no somos conscientes, porque estamos lejos, porque no hubo gente en los estadios, porque yo honestamente veía poco la prensa porque no tengo el tiempo", reveló para TUDN.

"Creo que en el momento en el que lleguen a México y vean lo que la gente día a día les vaya comentando, creo que ahí seremos más conscientes de todo esto que vivimos", añadió.

Respecto a su futuro, Lozano señaló que no está definido, pero que sí tiene sueños y metas por cumplir.

"Me encantaría dirigir en Europa sin duda alguna. Creo que hay que ir paso a paso, ir superando retos, obstáculos, creciendo, pero es uno de mis objetivos que tengo muy claro en mi carrera como entrenador", confesó el Jimmy.

