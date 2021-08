Tri Olímpico de Tokio 2020: ¿Qué similitudes tiene con el plantel de Londres 2012?

México está formando a una de las mejores generaciones. El entrenador de la Selección Mexicana Sub 23, Jaime Lozano, destacó la calidad individual de los futbolistas que convocó para los Juegos Olímpicos, asegurando que el Tricolor era el mejor equipo de toda la competencia.

"Me nace agradecimiento puro y si no fuera por el Cuerpo Técnico que tengo, sino fuera por estos grandes jugadores y el Staff que estuvo aquí esto no hubiera sido posible y yo me hubiera sentido muy decepcionado porque para mí éramos el mejor equipo de los Juegos Olímpicos.

"Hombre por hombre tenemos un equipazo y creo que por eso salimos tan frustrados de la Semifinal porque el tiempo va a definir qué tan buena es esta generación, pero para mí es la mejor, todos están consolidados y tenía plena confianza sino no me hubiera aventurado a decir que pelearíamos por una medalla y sabíamos que el tercer lugar ni el anfitrión, ni nadie nos lo iba a quitar", explicó el estratega nacional en conferencia.

La camada de jugadores que participaron en Tokio contó con el respaldo de un proceso formativo más avanzado, ya que todos tienen algunos años participando en Primera División, en donde incluso la gran mayoría es titular indiscutible en cada uno de sus equipos.

La clave del éxito de Tokio 2020 emula a la que utilizó la generación de Londres 2012 de la mano de Luis Fernando Tena, quien convocó a elementos que ya comenzaban su recorrido en el Máximo Circuito.

Inclusive, la participación en los Juegos Olímpicos catapultó las carreras de varios de estos elementos que inclusive lograron dar el salto al futbol europeo como Héctor Herrera, Marco Fabián, Javier Aquino, Diego Reyes, Néstor Araujo o Raúl Jiménez.

Ahora, esta generación de Jaime Lozano también ha logrado atraer la atención de algunos visores de varios clubes del Viejo Continente, esperando concretar sus exportaciones en los próximos meses.

