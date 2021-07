Juan Celaya tras quedar en 4to lugar: 'No voy a descansar hasta conseguir la medalla'

El clavadista mexicano, Juan Celaya se quedó con un mal sabor de boca luego de perder la medalla de bronce en el último momento junto a su compañero Yahel Castillo en los clavados sincronizados de trampolín 3M.

Sin embargo aseguró que seguirá trabajando para conseguir la ansiada presea, y poner en alto el nombre de México.

"Este cuarto lugar me motiva mucho para seguir echándole ganas y no voy a descansar hasta conseguir esa medalla, estoy enfocado en mi trabajo", dijo en entrevista con medios.

Asimismo, Celaya reveló lo que vivió minutos antes de ejecutar el último clavado, que fue decisivo para la repartición de preseas.

"Estaba muy tranquilo, fuerte, relajado, Yahel me estaba calmando, tratándome de hacerme reir para no perder el objetivo, ahora me dan ganas de darle un golpe a la pared, pero estar en cuarto olímpico no está mal", finalizó.

