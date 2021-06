Rommel Pacheco sobre proceso selectivo: 'La FMN debe dejar las reglas claras'

Después de la polémica que se levantara tras el anuncio de que figuras como Paola Espinoza, Germán Sánchez y Jahir Ocampo quedaran fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Rommel Pacheco consideró que la Federación Mexicana de Natación (FMN) tiene que ser más clara con sus procesos selectivos.

"Es definitivo que hay que dejar reglas claras, concisas de cómo va a ser cada proceso, para que no se preste a malinterpretaciones o a este tipo de variables. Es difícil decidir quién es la mejor selección, hay países como China que tienen varias competencias selectivas pero aun así las autoridades designan quién de acuerdo a muchas variables, pero es el equipo que siempre ha ganado, que sabe cómo hacerlo y que toma en consideración muchos aspectos. O pongamos el caso de Estados Unidos en natación, ahí no hay aspectos, ahí ganas en la piscina y el que gana va, no importa si eres Michael Phelps o quien sea, si no das los tiempos, no vas", declaró Pacheco en entrevista para ESPN.

El clavadista lamentó que Sánchez, Ocampo y Espinoza no puedan ir a Tokio 2020 y se limitó a expresar que son "excelentes deportistas que lo han demostrado a lo largo de su carrera".

En cuanto a su participación, reconoció que será dificil volver con una medalla olímpica, pero destacó que buscará enfocarse en hacer lo necesario para dar una buena batalla.

"El día de hoy te puedo decir que no soy el favorito en la prueba individual, están los dos chinos y el inglés, que esas son las ‘tres medallas seguras’, eso no quiere decir que yo no pueda ganar la medalla o que no haya la posibilidad, es la magia de los Juegos Olímpicos, lo has visto, ese día pasan circunstancias, el menos esperado gana y el que debió haber ganado, no ganó o no pasó a la final. Entonces yo me enfoco en lo que tengo que hacer"

