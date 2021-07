Tokio 2020: Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez han vencido múltiples obstáculos rumbo a JJ.OO.

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez son dos guerreras mexicanas que no se rinden en busca de alcanzar sus sueños.

Después de superar diferentes obstáculos durante los últimos cinco años, las clavadistas mexicanas harán esta madrugada su debut olímpico como pareja en la plataforma de 10 metros sincronizados en los Juegos de Tokio 2020.

"Estoy muy feliz, la verdad estoy muy emocionada, van hacer unos Juegos Olímpicos muy esperados, muy trabajados, y muy valorados. El camino no ha sido fácil, he aprendido a valorar, he aprendido a que el trabajo duro tiene su recompensa, tiene su resultado. Me siento muy satisfecha de lo que he trabajado todo este tiempo, de cómo se dio también los resultados para llegar a Juegos Olímpicos.

"Mi camino personal y mi camino en conjunto con Gaby, las dos hemos hecho muy buen trabajo todo este ciclo, todos estos años y ahora que culmina en el objetivo final me llena de mucha satisfacción”, platicó Orozco, subcampeona olímpica en Londres 2012, en entrevista con RÉCORD.

Rumbo a Tokio 2020, la dupla tricolor enfrentó el fallecimiento del entrenador de Agúndez, Yuniesky Hernández, la incertidumbre por el aplazamiento de la máxima justa deportiva, el incendio del gimnasio de clavados en el Code Jalisco, y vencieron el covid-19. Obstáculos que las llenó de madurez y fortaleza para conquistar el boleto olímpico.

“La verdad es que se me iluminan los ojos, no puedo dejar de sonreír, estoy muy feliz. Voy a competir en mis primeros Juegos Olímpicos, es por lo que he trabajado tantos años, me visualizo dando lo mejor de mí.

“Confío en el proceso, en el trabajo que hemos realizado mi entrenador Iván Bautista y yo, con mi compañera Alejandra Orozco en sincronizados, confío en todo el trabajo que hemos hecho y estoy segura de que daremos un buen papel, demostrando todo por lo que hemos entrenado”, platicó Agúndez, medallista de bronce Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con RÉCORD.

Orozco y Agúndez buscarán cerrar con broche de oro su participación en Tokio con un podio en la plataforma individual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TOKIO 2020: DIEGO BALLEZA Y KEVIN BERLÍN, CUARTO LUGAR EN CLAVADOS SINCRONIZADOS