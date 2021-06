Laura Sánchez: Anunció su retiro de los clavados

Laura Sánchez, única mexicana en ganar medalla en Juegos Olímpicos en prueba individual de clavados, anunció su retiro deportivo.

Por medio de una carta publicada en redes sociales la clavadista anunció su despedida de las fosas de clavados después de que una lesión le impidió tomar parte del control técnico interno de la Federación Mexicana de Natación rumbo a Tokio 2020.

"Después de una semana difícil, una lesión vieja que no me permitió estar en mi mejor momento para el evento del día de hoy, tomamos la decisión que rompe el corazón pues fueron dos años de mucho trabajo, pero también comprendo que no soy la mejor opción para mi compañera Arantxa Chávez", redactó Sánchez, tras no poder acompañar a Chávez en la prueba de tres metros sincronizados y quien ahora tendrá como compañera a Paola Pineda.

"Hoy bajó el telón de mi carrera deportiva contente porque entiendo que las nuevas generaciones pondrán en alto el nombre de México. Es su momento de brillar", añadió Laura en la misiva.

Sánchez, de 35 años, ganó medalla de bronce en Londres 2012, además de conseguir tres preseas doradas en Juegos Panamericanos, una en Río 2007 y dos más en Guadalajara 2011, así como otro oro en los Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002 y otra más de bronce en Mundial del 2003.

