Megan Rapinoe, tras eliminación de Tokio 2020: 'Esto apesta, no fue nuestro mejor juego'

La selección femenil de futbol de los Estados Unidos perdió por la mínima diferencia ante su similar de Canadá en las Semifinales del torneo en Tokio 2020.

Y Megan Rapinoe, capitana del seleccionado de las barras y las estrellas lamentó la derrota ante las canadienses.

"Es terrible, todo esto apesta. Obviamente no fue nuestro mejor juego. No es nuestro mejor torneo. Hoy no lo teníamos. Demasiados errores de nuestra parte. Sentí que el espacio estaba ahí para nosotras. Simplemente no pudimos entrar en eso. No queremos perder nunca contra Canadá, no creo que haya perdido nunca contra Canadá", reveló Rapinoe tras la derrota.

Ahora, Rapinoe y las estadounidenses pelearán por la medalla de bronce ante Australia, que cayó en Semifinales ante Suecia.

"Cualquier medalla es realmente especial y creo que no podemos perder eso de vista, ya sabes, especialmente considerando el año por el que todos han pasado, y lo que se necesita para estar aquí. No es el color que queremos, pero todavía hay una medalla en juego", afirmó la futbolista.

