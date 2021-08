Tokio 2020: Comité Olímpico de Brasil criticó a su selección de futbol por no utilizar uniforme oficial

La selección de futbol de Brasil que ganó la medalla de oro en Tokio 2020 al ganar la Final a España causó molestia en el Comité Olímpico de su país por no mostrar el uniforme oficial de la delegación en la ceremonia de premiación y utilizar su uniforme de juego patrocinado por Nike.

"El Comité Olímpico de Brasil (COB) repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) y de los jugadores de la selección de futbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino.

"Por el momento, las energías del Comité están totalmente volcadas para el mantenimiento de los trabajos que resultaron en la mejor participación brasileña en la historia de los Juegos Olímpicos. Por esta razón, sólo después del cierre de los Juegos el COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, de los demás atletas y de nuestros patrocinadores", aseguró Marco Antonio La Porta, jefe de misión del COB en un comunicado.

Por su parte Bruno Fratus, medallista de bronce en los 50 metros libres de Natación, también criticó a los futbolistas por este hecho.

"El mensaje fue claro: no son parte del equipo y no tiene importancia. También están completamente desconectados y alienados las consecuencias que esto puede generar a innumerables atletas que no son millonarios como ellos", declaró.

