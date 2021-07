Ana Gabriela Guevara: 'El objetivo en Tokio 2020 es superar lo hecho en México 68'

Alejandra Valencia y Luis Álvarez consiguieron la primera medalla (de bronce) para México en Tokio 2020 y la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, espera que sea el punto de partida para que el resto de la delegación mexicana consiga más metales en estos Juegos Olímpicos.

"Es un rompehielo importante para el resto del equipo, para quienes tienen esa posibilidad, pues el entusiasmo de saber que unos ya consiguieron el metal es un aliciente importante, que rompan el hielo y de cierta forma despresuriza la situación, yo creo que es un buen comienzo y un buen comienzo para el pronóstico", refirió Guevara.

Y es que la exvelocista reveló que espera que en Tokio 2020 la delegación azteca consiga una actuación histórica que supere la cosecha de los mejores Juegos Olímpicos para nuestro país que fue precisamente en México 1968, cuando se consiguieron 18 preseas en total, nueve de ellas de oro, para considerar que se hizo un buen trabajo en esta justa.

"Pasando el histórico, que son nueve medallas (de oro) desde 68. Así que en la medalla 10 estaremos escribiendo la historia. El Presidente (Andrés Manuel López Obrador) estaba muy optimista, al momento de preguntar cuál iba a ser el desempeño del equipo, de referencia quería Río (de Janeiro 2016), me dijo: '¿cuántas ganaron en Río?', le respondí: cinco, y me dice: 'bueno, cinco más una' y le dije: 'no, diviértete porque vamos a hacer muchas más", confesó la funcionaria.

"Estamos convencidos de que esto va a dar resultado y que queremos romper el histórico", añadió Guevara.

Además, Ana Gabriela reveló que espera que precisamente en Tiro con Arco se consigan más medallas, pues consideró que México tiene grandes atletas en esta disciplina como lo demostraron Alejandra Valencia y Luis Álvarez.

