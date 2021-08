Andrés Villarreal: Ilusionado con medalla para su debut en los Juegos Olímpicos

El grado de dificultad y la precisión de sus ejecuciones son las cartas fuertes del clavadista Andrés Villarreal, quien hará su debut olímpico en la plataforma individual en Tokio 2020.

Villarreal, quien se inició en los saltos ornamentales a los seis años de edad, ha demostrado que tiene madera y la lista de clavados para escribir una gloriosa historia en este deporte.

“La verdad me emociona mucho, pienso en todo lo que conlleva ser un atleta olímpico y llegar a tus primeros Juegos Olímpicos es bastante emocionante. Me visualizo compitiendo bien en mis primeros Juegos, ya han habido deportistas que debutan con medalla y por qué no pensar en un debut con una medalla olímpica”, platicó Andrés en entrevista con RÉCORD.

Desde pequeño, Villarreal mostró sus cualidades en la fosa con un grado den dificultad superior al de los subcampeones olímpicos Germán Sánchez e Iván García. Sin embargo la falta de constancia le ha impedido consolidarse en la plataforma.

Con mayor madurez y seguridad en sí mismo, el regio de 24 años de edad buscará tener la competencia de su vida que lo confirme como una de las nuevas figuras de los clavados tricolores.

“Me gustaría dejar una imagen de un Andrés Villarreal más constante, maduro a la hora de competir, una persona que en la competencia es seria y comprometida con su país para dar resultados, quiero que la gente de México vea que tiene un buen representante. Quiero hacer historia como un buen representante de México en unos Juegos Olímpicos”, mencionó.

Rumbo a Tokio, Villarreal subió a lo más alto del podio en sincronizados y ganó plata individual en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018 y ganó el boleto olímpico al adjudicarse el segundo lugar en el Control Técnico en mayo.

Sabe que tiene una oportunidad única por lo que buscará dejar huella en la máxima justa deportiva.

“Confíen en nosotros, manden su buena vibra. Tienen a un representante que lo va a dar todo, que se va a morir en la raya por una medalla olímpica”, aseguró.