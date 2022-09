Abierto Mexicano: Contará con tres tenistas Top 10 en su 30 aniversario

El 30 aniversario del Abierto Mexicano de Tenis promete ser uno de los mejores de la historia luego de que fueron confirmados los tres primeros jugadores, entre ellos los dos últimos finalistas del US Open.

Raúl Zurutuza, director del torneo, presentó al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y campeón del Abierto de los Estados Unidos, el noruego Casper Ruud, finalista en Nueva York y dos del mundo, además del griego Stefanos Tsitsipas, actualmente seis del escalafón mundial.

"Ustedes ya lo vieron en el 2021 cuando le dimos un wild card, cuando apenas tenía 17 años, hoy es el número uno del mundo. No hay que dar más explicaciones de quién es él. Casper Ruud es textualmente el número dos del mundo. Llegaron a la final del US Open hace unos días y nos sentimos muy contentos de tener la presencia de estos dos grandes jugadores", afirmó Zurutuza.

En el caso de Tsitsipas ganó el título de dobles en la edición 2021 de Acapulco al lado de Feliciano López y es uno de los jugadores que ha mostrado su gusto en redes sociales por el torneo.

"Nos costó mucho trabajo traerlo al principio y ahora hasta postea con su sombrero de charro después de ganar la final de dobles este año", agregó.

En cuanto a la posible presencia de Rafael Nadal, dijo que están en negociaciones y quizá más adelante podría dar noticias.

Finalmente apuntó que no se quedó con la espina clavada de no haber podido traer a Roger Federer a jugar al Abierto Mexicano. Recordar que el suizo anunció hace pocos días su retiro del tenis profesional.

"Lo trajimos en un evento que no se va a repetir, llenamos la Plaza de Toros México, vendimos los boletos en menos de dos horas. Lo tuvimos en un evento que no va a volver a pasar. Ojalá que en el futuro lo podamos tener en otras versiones, pero no nos quedamos con la espinita", afirmó.

Recodar que el suizo sostuvo un encuentro de exhibición ante Alexander Zverev en 2019 en la Plaza de Toros México.

