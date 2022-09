Carlos Alcaraz: "Me encantaría jugar en el Nuevo Bernabéu... contra Rafa"

Carlos Alcaraz, campeón del US Open, sin duda alguna es el hombre del momento en el tenis profesional después del logro que consiguió en tierra norteamericana.

El tenista de 19 años se ha convertido de manera importante en un ganador, en un campeón y también las marcas lo comienzan a reconocer, como ahora lo ha hecho BMW, de quién será embajador de la marca.

Pero lo que más ha llamado la atención es lo que ha dicho el joven durante la conferencia de prensa en donde no se guardó nada y se aventó a decir que le gustaría tener un duelo contra su compatriota Rafael Nadal en el nuevo Bernabéu, dentro de la reinauguración.

"Me encantaría jugar en el Bernabéu, y más con Rafa. Pero ahora tira más un Rafa-Federer; sería precioso ver ese partido. Pero ojalá me digan a mí de jugarlo, yo estaría encantado”, fueron parte de las palabras que señaló el tenista español.

De hecho, Carlos Alcaraz destacó que Federer fue uno de sus tenistas favoritos durante su época de niño y adolescente y lamentó no poder haber jugado en contra de él.

"Roger Federer es clase y talento puro, ha jugado 1.800 partidos y no se ha retirado en ninguno. Yo, con 19 años, ya me he retirado en una ocasión. Estoy orgulloso de que fuera uno de los referentes de mi infancia", sentenció Alcaraz.

