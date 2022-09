Nicolás Montes de Oca, equilibrista mexicano, registró dos Record Guinness en el libro 2023

Nicolás Montes de Oca, equilibrista mexicano, se entrevistó para 'EFE' luego de haber sido reconocido por el libro 'Guinness World Records', quienes le registraron dos marcas esta semana.

"No teníamos mucho dinero. De joven alguien me enseñó a hacer malabares y me fui a las plazas. Me di cuenta de que podía crecer. Viajé a Canadá, a Europa y a Asia y ahora me han dado estos récords".

En la recopilación 2023, Montes de Oca afianzó el récord de una parada de manos con un solo brazo durante un 1:11.82 minutos y la duración más larga en realizar una parada de manos en una plataforma giratoria con 25.78 segundos.

"A mis 25 llegué a registrar cinco minutos en una prueba en China; ahora hice el récord lastimado. No creo que a mi edad pueda igualar mi mejor tiempo, pero sí llegar a más de dos minutos; tal vez lo intente en el 2023".

El varón de 36 años de edad es originario de Quetzalcóatl, Tepoztlán, pero radica en Montreal, Canadá y forma parte del Cirque du Soleil.

Su historia en el arte circense comenzó como malabarista pero su talento dio un giro inesperado cuando se rompió un pie y un maestro de la escuela de circo de b le sugirió practicar pararse de manos, actividad en la que se quedó.

En 2019 fue reconocido como equilibrista del año y ahora está a un par de semanas de embarcarse rumbo a Madrid para participar en una competencia internacional de circo.

Nicolás comienza a sentir los estragos del tiempo pero se logra visualizar unos años más como equilibrista.

"De todas las disciplinas del circo, la de parada de manos desgasta menos y uno puedo durar más allá de los 40 años".

