¡De lujo! Abierto Mexicano de Tenis da a conocer lista de participantes para edición 2024

Alexander Zverev (6), Holger Rune (7), Taylor Fritz (9) y Stefanos Tsitsipas (10) encabezan la espectacular lista para el Abierto Mexicano de Tenis 2024.

Este martes, Álvaro Falla, presidente del AMT presentó el listado final en donde destaca la presencia de 11 jugadores dentro del top 20 del ranking ATP, con cuatro de ellos dentro del top 10.

Alexander Zverev, número seis del mundo, llega como el tenista mejor sembrado y como el verdadero rival a vencer por su basta experiencia en el torneo de Acapulco, en donde tiene seis participaciones con un título conquistado. Además, llega tras alcanzar las semifinales del Abierto de Australia (AO por sus siglas en inglés).

Los otros tres grandes jugadores que se encuentran dentro de los diez mejores del mundo son Holger Rune (7), Taylor Fritz (9) y Stefanos Tsitsipas (10). Sin embargo, otro de los considerados favoritos es el campeón defensor Alex de Minaur, quien tras su participación en el AO descendió en el escalafón de la ATP.

El titular destacó que pese a la incertidumbre que hubo sobre si iba a realizarse el torneo en Acapulco debido al paso del huracán Otis hace tres meses, los jugadores le otorgaron el voto de confianza e inclusive se solidarizaron con el estado de Guerrero mandando mensajes de apoyo.

"Estamos más que contentos, la verdad. Uno no puede decir que ese acto de generosidad, independientemente de cómo estén las circunstancias, confirmar su asistencia, ellos necesariamente no están enterados de cómo vas la reconstrucción, no lo saben, pero están apostando a que nosotros estemos listos para recibirlos", señaló en entrevista para RÉCORD.

¿Cuándo es el Abierto Mexicano de Tenis 2024 en Acapulco?

El Abierto Mexicano de Tenis se jugará del 26 de febrero al 2 de marzo en la Arena GNP, complejo que ha sido rehabilitado y renovado luego de los destrozos causados por el huracán Otis.

¿Quiénes participarán en el Abierto Mexicano de Tenis 2024?

Alexander Zverev (6)

Holger Rune (7)

Taylor Fritz (9)

Stefanos Tsitsipas (10)

Alex de Minaur (11)

Casper Ruud (12)

Grigor Dimitrov (13)

Frances Tiafoe (14)

Tommy Paul (15)

Ben Shelton (16)

Cameron Norrie (19)

Felix Auger-Aliassime (30)

Cristopher Eubanks (32)

Laslo Djere (34)

Roman Safiullin (36)

Matteo Arnaldi (38)

Sebastián Ofner (40)

Milmir kecmanovic (41)

Daniel Evans (42)

Max Purcell (43)

Jordan Thompson (44)

Nuno Borges (47)

Mackenzie McDonald (48)

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: AUSTRALIAN OPEN: ROHAN BOPANNA, EL TENISTA MÁS VETERANO EN GANAR UN GRAND SLAM