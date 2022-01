Abierto Mexicano de Tenis: Torneo no exigirá vacuna a los jugadores

Mucha polémica se ha generado en torno al caso de Novak Djokovic, quien fue expulsado de Australia y no pudo competir en el Australian Open debido a que el tenista no está vacunado contra covid-19.

Recientemente se dio a conocer que los organizadores de Roland Garros, Grand Slam que se lleva a cabo en Francia, también exigirá que los participantes estén vacunados para poder jugar. Sin embargo, Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis aseguró que en el certamen que se realizará en Acapulco, no se exigirá estar inmunizado.

"Normalmente la ATP se basa en lo que dicta la ley del país, entonces nosotros como torneo no podemos exigir que estén vacunados porque tendríamos que tener un respaldo para eso. En el caso de nuestro país, donde no se pide nada, el (jugador) que se apunte, si está vacunado o no, puede hacerlo", reveló Zurutuza en entrevista con ESPN.

"Lo que sí es que hay un protocolo, si el jugador no está vacunado se le hace una prueba a su arribo a Acapulco y se le hace una prueba cada dos días, y el que sí está vacunado hace una prueba a su arribo a Acapulco y ya no se le vuelve a testear, entonces sí hay un tratamiento distinto, pero no tenemos la discrecionalidad de poder decir ‘¿sabes qué?, tienes que estar vacunado’", agregó.

Además, el directivo señaló que el gobierno de Guerrero y la Secretaría de Salud estatal podrían autorizar al AMT el aforo al 100 por ciento, a diferencia del año pasado que se aprobó únicamente para el 30 por ciento de la capacidad en las tribunas.

