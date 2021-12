Abraham Ancer y su deseo para 2022: 'Me encantaría ganar un Major'

Fue un 2021 sensacional, el más destacado de su carrera profesional, pero aún falta, lo mejor está por venir, lo sabe Abraham Ancer. El golfista mexicano dejó el muy listón alto, pues se conquistó su primera victoria en el PGA Tour al ganar el World Golf Championship de St. Jude en agosto pasado. Tremendo.

Para el año que está por comenzar, Ancer le cuenta a RÉCORD sin tapujo sus metas altas: "Me encantaría ganar un Major, seguir participando en Presidents Cup y torneos de esa envergadura”. ¿Eso es lo que le pediste a Santa Claus? “Exactamente, uno de los grandes”.

El Turco cautivó al mundo al coronarse en el FedEx St. Jude Invitational, apenas el cuarto mexicano con victoria oficial en la gira PGA, menos de un año después del triunfo de Carlos Ortiz en Houston. Abraham destapó el frasco de las esencias.

“Esperemos que esa victoria nos brinde más confianza, me siento mucho mejor mentalmente, me siento listo para seguir compitiendo en torneos grandes y posteriormente levantar trofeos.

“Es simplemente no quedarme satisfecho, hay muchas cosas en las cuales tengo que mejorar, si sé que hago eso, obviamente más victorias van a venir”, responde el golfista mexicano a RÉCORD.

Ancer considera que ya está en posición para pelear con los grandes: “Lo dije desde que llegué al Tour: mentalmente no tenía chance, me sentía fuerte y listo, pero no; hubo eventos al comienzo de mi carrera en los que pensé: ‘No tengo idea de si tengo lo que se necesita para estar aquí’.

“Hoy siento que he podido mejorar mi juego cada año, y también me siento más cómodo mentalmente, siento que puedo competir en grandes eventos y Majors. Hoy siento que pertenezco y eso es una gran parte de jugar bien en eventos importantes”, acepta El Turco.

