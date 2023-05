Alejandra Orozco, medallista olímpica, busca conseguir ingresos para los JJ.OO con su nueva conferencia

La doble medallista olímpica Alejandra Orozco ha emprendido su recaudación de fondos para respaldar la preparación y competencias de este ciclo olímpico a París 2024 explorando su faceta como conferencista, en la que comparte su historia “al revés”.

Y este fin de semana inició con el pie derecho al tener un caluroso recibimiento en el Congreso Internacional “Educación Física y Deporte Escolar”, realizado en Puerto Escondido, Oaxaca, donde expuso su conferencia titulada “Si lo puedes soñar, lo puedes lograr”.

En cuarenta minutos compartió sus inicios en los clavados, y cómo a los 15 años se convirtió en la medallista olímpica más joven en la historia de los clavados de México, al obtener la presea de plata en la edición de Londres 2012, en la prueba de plataforma 10 metros sincronizados, para nueve años después, sumar su segundo metal olímpico, de bronce en Tokio 2021, en un camino lleno de altas, bajas y gran aprendizaje.

Ante más de doscientos participantes, reunidos en el auditorio de Puerto Escondido, Alejandra Orozco, también multimedallista panamericana se dijo dispuesta a no darse por rendida y buscar una tercera medalla olímpica en París 2024, a pesar de no contar con el respaldo económico federal y retirarle su beca, recursos para competencias nacionales e internacionales, de lo que no son ajenos las medallistas olímpicas de deportes acuáticos:

“Hoy estoy construyendo otra medalla, estoy trabajando por un proceso, si yo puedo aportar un granito de arena lo voy hacer, y si algún día cargo otra -medalla- ustedes están dentro de ella”, expuso la jalisciense, quien hizo parte de su camino a Paris a quienes participaron en este congreso, del que recibió un apoyo económico como “speaker”.

En su visita a Puerto Escondido, Oaxaca, Alejandra Orozco tuvo oportunidad de disfrutar brevemente -en un día, ida y vuelta- de la gastronomía de esta zona, y además de ofrecer su conferencia, también pudo mostrar sus dos medallas olímpicas a los asistentes, quienes pudieron tomarse fotografías con la atleta, así como tomarse la fotografía del recuerdo.

Además de la doble medallista olímpica Alejandra Orozco, el congreso también tuvo como ponente al español Domino Blázquez Sánchez, doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, quien reconoció la trayectoria de Alejandra y aplaudió sus cualidades como conferencista.

El primer Congreso Internacional de Educación Física y Deporte, de Puerto Escondido estuvo organizado por José Antonio de la Torre, supervisor de educación física de la zona 40, con la presencia de especialistas procedentes de Puerto Escondido, Río Grande, Juquila y Huatulco, así como de los estados de Chiapas, Puebla y Oaxaca, quienes participaron en actividades deportivas, conferencias, talleres, entre otros, todas con “valor escalafonario”.

