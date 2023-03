Alejandro Mauro sabe que tiene 16 carreras para poder sobresalir en los Rallys: 'Lo importante es darlo todo'

Vaya que 2023 será un año ajetreado para Alex Mauro, pues entre el FIA NACAM y su participación en España, pretende correr alrededor de 16 rallys.

“Esa es la idea, voy a esta haciendo el campeonato FIA NACAM aquí en México y Canadá, y voy a estar haciendo el campeonato regional de Cataluña que consta de 10 fechas y con toda la emoción y deseos de hacer kilómetros y ojalá poder ser campeón de estos dos campeonatos”, comentó en charla con RÉCORD.

“Sabíamos que iba a ser un año ajustado, pero bueno, para un piloto siempre es mejor poder correr cada fin de semana, ojalá que todo fuera así, yo creo que es lo mejor para poder subir tu nivel”, agregó.

Destacar que Alex vive desde hace algún tiempo en España, y aunque su vida gira en torno al automovilismo, no olvida el tema del desarrollo personal como los estudios académicos

“Al final también tengo que compaginarlo con el colegio porque todavía estoy estudiando y agradezco también el apoyo que me dan”, afirmó.

La expectativa para Mauro es grande, pues con dos campeonatos en disputa se abre más el abanico de oportunidades de terminar con un título.

“En los dos campeonatos donde estoy soy el más joven, pero lo importante es darlo todo en cada carrera”, finalizó.

El piloto poblano aceptó que no siente ninguna presión por parte de medios o aficionados quienes ya esperan que dé el salto a las categorías más importantes del rallismo. “Ninguna presión, siempre yo soy el que me auto presiono, yo soy el que quiero hacerlo bien, me da gusto poder oír eso de la promesa de México, pero claro está que, si no hay esfuerzo y consistencia, no va a salir nada y eso me toca hacerlo”, respondió.

CALENDARIO 2023 CAMPEONATO REGIONAL CATALUÑA

Rally Sierra Morena, 18-19 de marzo. Asfalto.

Rally Tierras Altas de Murcia, 15-16 de abril. Tierra.

Rally Islas Canarias, 6-7 de mayo. Asfalto.

Rally Ciudad de Pozoblanco, 20-21 de mayo. Tierra.

Rally de Ourense, 17-18 de junio. Asfalto.

Rally Princesa de Asturias, 9-10 de septiembre. Asfalto.

Rally Villa de Llanes, 23-24 de septiembre. Asfalto.

Rally RACC de Cataluña, 21-22 de octubre. Tierra.

Rally La Nucía Mediterráneo, 4-5 de noviembre. Asfalto.

RallyShow de Madrid, fecha por confirmar.

CALENDARIO FIA NACAM 2023

16-18 marzo Rally México. Grava

14-16 abril RAC 1000 Rally. Grava

4-6 mayo Rally Aguscalientes. Grava

30 junio al 2 de julio Rallye Baie Des Chaleurs. Grava

24-26 agosto Rally Sierra Juárez. Pista

23-25 noviembre Rally Montañas. Pista

