Alejandro Pradillo, primer mexicano en la MLR: “Voy a inspirar a muchos mexicanos"

Alejandro Pradillo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de San Diego Legion y de esta forma se convirtió en el primer mexicano en llegar a la liga profesional de los Estados Unidos (MLR: Major League Rugby) y en entrevista para RÉCORD, platicó lo contento que se siente con este salto en su carrera, que sin lugar a dudas servirá de inspiración para los jugadores más jovenes de rugby en México.

Pradillo que practica rugby desde hace casi 20 años ya tenido la dicha de jugar en países como Sudáfrica o Nueva Zelanda, naciones con un gran nivel en rugby y desde su perspectiva, el jugador mexicano sí tiene el potencial para dar el salto a ligas profesionales de buen nivel al rededor del mundo, tal y como es la Major League Rugby, donde jugará la siguiente temporada.

“Yo que juego rugby en México desde que tengo 13 años, que conozco a los jugadores mexicanos y que los he visto crecer, se que tienen todo el potencial para llegar a ser jugadores profesionales, este primer paso que un jugador mexicano se incorpore a una liga profesional y justamente a la MLR (Major Legue Rugby), que está a lado de México es un paso importantísimo, es un paso que va a inspirar a muchos jugadores de rugby en México para perseguir el mismo sueño que yo tuve desde los 13 años y que hoy en día se ha hecho realidad.



De igual forma Pradillo destacó que las características del atleta mexicano favorecen a la practica de este deporte y pese a la falta de apoyo en nuestro país, en los próximos años cree que el rugby en México irá creciendo.

“Creo que el mexicano tiene la capacidad y potencialidad de ser un buen jugador de rugby, lo vemos en deportes físicos como el box, taekwondo, deportes que los mexicanos han dominado, porque el mexicano tiene esa garra, esa motivación de querer salir a delante, de querer ser mejores en la vida, de poder desenvolverse en lo que de verdad aman. Como el mexicano tiene esa pasión y esa entrega, creo que en un futuro el rugby en México va a empezar a crecer”

Por último, Alejandro Pradillo destaco sus objetivos a corto plazo con San Diego Legion, pero también puso la mira en el futuro y señaló que le gustaría ser entrenador de rugby y dentro de la misma institución en la que se encuentra ahorita, inspirar y ayudar a los jovenes mexicanos llegar al máximo nivel.

“Ya estoy grande, tengo 32 años y no se cuando me vaya a retirar, pero se que cuando me retire quiero ser entrenador, quiero inspirar a jugadores. Esta familia me ha acogido. San Diego Legion me abrió las puertas desde que estuvo en la academia y en un futuro me gustaría ayudarlos con toda esta visión que tienen del rugby en México”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAN DIEGO LEGION FIRMÓ AL RUGBIER MEXICANO ALEJANDRO PRADILLO